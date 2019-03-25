Австрийского полицейского обвинили в утечке по делу о допинг-скандале

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Австрийского полицейского обвиняют в злоупотреблении служебным положением, передает «Советский спорт».

По информации Associated Press, по его вине в Сеть попало видео, доказывающее факт нарушения антидопинговых правил.

Полицейский признался в том, что послал видео в чат одного из мессенджеров. После этого оно стало публиковаться в социальных сетях и на веб-сайтах.

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На записи австрийский лыжник Макс Хауке, которому, судя по всему, переливают кровь во время домашнего чемпионата мира по лыжным видам спорта. Хауке был в числе пяти лыжников, которых задержали во время операции по борьбе с допингом в Зефельде и немецком Эрфурте.

Имя полицейского не указано. В случае признания его виновным, сотрудник может сесть в тюрьму на срок до трех лет.

Ранее стало известно, что немецкая биатлонистка может завершить карьеру в 25 лет.