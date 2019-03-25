Бьорндалену хотят предложить место тренера российских биатлонистов

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Руководство Союза биатлонистов России (СБР) после отказа норвежца Ларс Бергер обратило внимание на восьмикратного олимпийского чемпиона Уле Эйнара Бьорндалена, сообщает «Спорт день за днем».

Вице-президент СБР Сергей Чепиков уверен, что Бьорндален сможет подтянуть у российских спортсменов технические навыки.

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«Они передовые в этом плане, умеют передвигаться. Их профессионально обучают техническим навыкам. Наши так не могут, а норвежцы идут очень легко, экономично, с широким размахом», — сказал Чепиокв.

В организации понимают, что норвежец вряд ли примет предложение. Но верят, что тот сможет провести что-то вроде тренинга на сборах.

«Хотелось бы Бьорндалена пригласить. Но он вряд ли согласится,слишком занятой. Хотя мы не просили бы ездить со сборной круглый год. Можно было бы устроить несколько тренировочных сборов», — заявил руководитель.

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) не помогал Васильевой в деле о допинге.