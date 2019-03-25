От УЕФА требуют расследовать инцидент с швейцарским футболистом
Организация по предотвращению черепно-мозговых травм требует от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) проверить, почему Фабиану Шеру позволили продолжить игру за Швейцарию в отборочном турнире Евро-2020, передает «Би-би-си».
Футболист во время встречи потерял сознание, столкнувшись с грузином Джемалом Табидзе и получил экстренную помощь.
Однако позже защитник «Ньюкасл Юнайтед» Шер продолжил игру.
Исполнительный директор организации Питер Маккейб, не понимает, почему в УЕФА так халатно относятся к здоровью игроков.
«Что нужно сделать, чтобы футбол серьезно воспринял сотрясение мозга? УЕФА должен немедленно начать расследование инцидента и объяснить, почему их протоколы не были соблюдены», — заявил Маккейб.
Ранее Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020.