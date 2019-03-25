От УЕФА требуют расследовать инцидент с швейцарским футболистом

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Организация по предотвращению черепно-мозговых травм требует от Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) проверить, почему Фабиану Шеру позволили продолжить игру за Швейцарию в отборочном турнире Евро-2020, передает «Би-би-си».

Футболист во время встречи потерял сознание, столкнувшись с грузином Джемалом Табидзе и получил экстренную помощь.

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Однако позже защитник «Ньюкасл Юнайтед» Шер продолжил игру.

Исполнительный директор организации Питер Маккейб, не понимает, почему в УЕФА так халатно относятся к здоровью игроков.

«Что нужно сделать, чтобы футбол серьезно воспринял сотрясение мозга? УЕФА должен немедленно начать расследование инцидента и объяснить, почему их протоколы не были соблюдены», — заявил Маккейб.

Ранее Джано Ананидзе спас жизнь игроку сборной Швейцарии во время матча Евро-2020.