35-летний спортсмен скончался во время лыжного марафона

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Лыжник скончался во время марафона в Самарской области, сообщает «Маленькая Сызрань».

Трагедия произошла на соревновании «Самарская лука-2019». Во время забега на 40 километров умер 35-летний спортсмен из Сызрани Владимир Красовский.

«Во время гонки скоропостижно ушел из жизни Владимир Красовский. Остановилось сердце… Ему было всего 35 лет. Даже не хочется в это верить», — заявили очевидцы произошедшего.

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Отмечается, что несколько лет назад в гонке «Лыжня России» произошел схожий инцидент, в котором также скончался представитель Сызрани Василий Камышанец.

Ранее на арене в японской Сайтаме, где проходит чемпионат мира по фигурному катанию, открылась выставка, посвященная памяти бронзового призера Олимпиады в Сочи 2014 года Дениса Тена.