Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году

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Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА «Новости».

Спасский и Фишер сошлись в матче за звание чемпиона мира в 1972 году. Встреча носила статус «матча столетия» между СССР и США.

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Победа досталась американскому шахматисту. Санников считает, что это произошло из-за психологического давления Фишера, который «постоянно что-то выдумывал» — переносил время начала партии или просил убрать зрителей с первых рядов.

«Американцы организовали в отношении Спасского очень сильный психологический прессинг. Это давление началось еще до матча, когда Фишер в нескольких интервью безапелляционно заявил о своей предстоящей победе», — заявил разведчик.

Также он подметил, что Спасскому было тяжело без поддержки семьи, а прилет его супруги смогли устроить слишком поздно, когда шахматист проиграл уже достаточно партий.

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