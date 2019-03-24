Теннисисту запретили выступить в майке с откровенным рисунком
Нидерландский теннисист Жан-Жюльен Ройер не смог сыграть на турнире в Майами в тематической футболке его экипировщика, сообщает «Советский спорт».
На предмете одежды изображены герои культового фильма Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом», действие которого происходит в Майами.
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Руководство Miami Open и Ассоциация теннисистов-профессианалов (ATP) запретили надевать на матч майку по соображениям цензуры из-за слишком откровенного декольте на платье героини Мишель Пфайффер.
Ройер – двукратный чемпион парных «Шлемов».
Ранее Роджер Федерер выиграл во втором раунде турнира в Майами.