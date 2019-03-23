Хачанов выбыл из турнира в Майами после стартового матча
Российский теннисист Карен Хачанов выбыл из турнира в американском Майами после стартового матча, сообщает «Советский спорт».
Спортсмен уступил австралийцу Джордану Томпсону во втором круге соревновании. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3. Теннисисты находились на корте один час 11 минут.
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Теперь Томпсону предстоит игра с победителем матча между болгарином Григором Димитровым и испанцем Фелисиано Лопесом.
Ранее Касаткина в паре с Бенчич успешно стартовала на турнире в Майами.
ATP. Майами (США). 2-й круг
Джордан Томпсон (Австралия) — Карен Хачанов (Россия, 10) — 6:2, 6:3