Российские керлингистки не попали в полуфинал чемпионата мира

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Женская сборная России по керлингу не смогли выйти в полуфинал чемпионата мира в Дании, сообщает «Советский спорт».

Соревнования проходят в Силькеборге.

Национальная команда провела встречу с японками в четвертьфинале чемпионата мира. Россиянки уступили со счетом 3:11.

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В составе нашей сборной выступали Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина.

В 1/2 финала турнира японки будут противостоять сборной Южной Кореи. Игра состоится 23 марта.

Ранее Александр Самарин извинился за провал в короткой программе на чемпионате мира.