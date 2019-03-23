Вратарь «Вашингтона» отказался от встречи с Трампом

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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби не посетит Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC Sports.

Визит планируется посвятить победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года, который стал первым в истории команды. Капитаном «Вашингтона» является российский форвард Александр Овечкин.

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«Я останусь верным своим ценностям и отклоню предложение. Это личное дело. Я не хочу отказываться от того, во что верю и буду делать то, что считаю правильным для себя. Но это не меняет решения всех остальных», — цитирует Холтби NBC Sports.

Также встретиться с Трампом отказались нападающие «столичных» Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Глава государства конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые обвиняют его в расизме.

Ранее Овечкин удивил фанатов «секретной диетой».