«Вашингтон» уступил «Миннесоте» в НХЛ
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» дома проиграл «Миннесоте Уайлд», передает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу гостей.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин за игру нанес один бросок в створ ворот, совершил два силовых приема и завершил матч с показателем полезности «-2». Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набрали.
Голкипер «Миннесоты» Деван Дубник отразил 21 бросок из 22 и отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» — 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)
0:1 – Гринвей (Донато, Дубник) – 16:33 (5x5),
1:1 – Коннолли (Дженсен, Оши) – 30:42 (5x5).
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