Норвежец Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хольменколлене
Норвежец Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене, сообщает РИА «Новости».
Лидер общего зачета прошел дистанцию за 24 минуты 39,9 секунды, допустив один промах. Вторым стал итальянец Лукас Хофер (+31,7; 0), третьим — представитель Франции Кентен Фийон Майе (+35,0; 0)
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Лучшим из россиян стал Александр Логинов (+52,9; 1), занявший девятое место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен (Норвегия)
Мужчины. Спринт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.39,9 (1 штрафной круг).
2. Лукас Хофер (Италия) – отставание 31,7 (0).
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +35,0 (0)…
9. Александр Логинов (Россия) — +52,9 (1)…