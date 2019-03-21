Американский фигурист Чен лидирует после короткой программы на ЧМ
Американец Натан Чен лидирует после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме, сообщает «Советский спорт».
За свое выступление спортсмен получил 107,40 балла. Второе место занимает его соотечественник Джейсон Браун (96,81), третьим идет японец Юдзуру Ханю (94,87).
Российский фигурист Михаил Коляда (84,23) занимает десятое место. Андрей Лазукин (84,05) располагается на 11-й строчке. Александр Самарин (78,38) показал 20-й результат.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.
Произвольные программы фигуристы представят 23 марта.
Фигурное катание. Чемпионат мира. Сайтама (Япония)
Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 107,40
2. Джейсон Браун (США) — 96,81
3. Юдзуру Ханю (Япония) — 94,87...
10. Михаил Коляда (Россия) — 84,23
11. Андрей Лазукин (Россия) — 84,05...
20. Александр Самарин (Россия) — 78,38