РУСАДА проверило на допинг 15 российских фигуристок с начала 2019 года

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло допинг-пробы у 15 фигуристок за первые два месяца 2019 года, передает ТАСС.

Проверку на допинг прошли чемпионка Россиии Анна Щербакова, серебряный призер Александра Трусова, обладательница бронзы Алена Косторная, а также Анна Фролова, Петр Гуменник, Анастасия Костюк, Виктория Лорер, Елизавета Медведева, Анастасия Мишина, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Ксения Синицына, Дмитрий Ялин, Апполинария Панфилова и Анастасия Шаботова.

Ранее врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) забрали восемь игроков для прохождения допинг-контроля.