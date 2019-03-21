Вратарь «Тампы» Василевский установил клубный рекорд
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский установил клубный рекорд в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Тампы».
В этой игре Василевский отразил 54 броска по своим воротам из 58, что и стало рекордом клуба по сейвам в одном матче.
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Ранее рекорд был 48 отраженных бросков, и установил его Бен Бишоп в 2014 году. Примечательно, что в декабре прошлого года Василевский смог повторить этот рекорд.
Ранее сообщалось, что «Тампа» переиграла» Вашингтон» в матче НХЛ.