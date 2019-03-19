Самый дорогой контракт в истории профессионального спорта заключен в бейсболе
Бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Энджелс» заключил рекордный контракт с аутфилдером Майком Траутом, сообщает ESPN.
По информации издания, команда MLB заключила с бейсболистом 12-летний контракт на $430 млн — это самая большая сумма соглашения в истории профессионального спорта.
Ранее самый крупный контракт был заключен между боксером Канело Альваресом и стриминговым сервисом DAZN в 2018 году. Согласно условиям соглашения, спортсмен получит $365 млн за 11 боев.