Самый дорогой контракт в истории профессионального спорта заключен в бейсболе

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Бейсбольный клуб «Лос-Анджелес Энджелс» заключил рекордный контракт с аутфилдером Майком Траутом, сообщает ESPN.

По информации издания, команда MLB заключила с бейсболистом 12-летний контракт на $430 млн — это самая большая сумма соглашения в истории профессионального спорта.

Ранее самый крупный контракт был заключен между боксером Канело Альваресом и стриминговым сервисом DAZN в 2018 году. Согласно условиям соглашения, спортсмен получит $365 млн за 11 боев.