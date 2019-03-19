Дочь Алдонина удалось оградить от ранних известий о смерти Началовой
Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева призналась, что не сразу сообщила о смерти певицы, передает «Советский спорт».
Данное решение было связано с дочерью ушедшей из жизни Юлии.
«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — сказала представительница покойной артистки в эфире программы «Пусть говорят».
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О произошедшем дочери певицы в итоге сообщил отец, экс-футболист Евгений Алдонин. Он позже отметил, что девочка ни о чем не догадывалась, поэтому вышла из самолета в приподнятом настроении.
Ранее Алдонин рассказал о том, как узнал о госпитализации бывшей супруги.