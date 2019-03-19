Футболист «Локомотива» Тарасов показал свой роскошный дом

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Российский музыкант Александр Тарасов, более известный как T-killah, побывал в гостях у близкого друга Дмитрия Тарасова, передает «Советский спорт».

Он приехал в гости в особняк футболиста и провел экскурсию для подписчиков своего видеоблога.

Как становится ясно по видео, роскошный особняк спортсмена занимает немалую площадь, а участок дополняют веранда и бассейн..

Ранее сообщалось, что Евгений Алдонин перенес поездку на мастер-классы из-за смерти Юлии Началовой.