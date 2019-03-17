Логинов пришел четвертым в масс-старте на чемпионате мира

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Российский биатлонист Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Швеции, сообщает «Светский спорт».

Масс-старт на 15 км завершил этап чемпионата мира в Эстерсунде.

Первое место занял представитель итальянской сборной Доминик Виндиш.

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Вторым пришел француз Антонен Гигонна,бронзовую медаль получил австриец Юлиан Эберхард.

Другой россиянин Евгений Гараничев, лидировавший перед заключительной стрельбой, финишировал 16-м, допустив четыре промаха.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.

Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)

Масс-старт. 15 км

1. Доминик Виндиш (Италия) — 40.54,1 (3 промаха)

2. Антонин Гигонна (Франция) — +22,8 (3)

3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +23,3 (4)

4. Александр Логинов (Россия) — +27,4 (5)

5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +33,2 (4)...

13. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1.17,8 (7)

16. Евгений Гараничев (Россия) — +1.25,0 (4)

24. Мартен Фуркад (Франция) — + 2.28,8 (5)

26. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +2.58,1 (5)