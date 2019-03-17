Логинов пришел четвертым в масс-старте на чемпионате мира
Российский биатлонист Александр Логинов остановился в шаге от пьедестала в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Швеции, сообщает «Светский спорт».
Масс-старт на 15 км завершил этап чемпионата мира в Эстерсунде.
Первое место занял представитель итальянской сборной Доминик Виндиш.
Вторым пришел француз Антонен Гигонна,бронзовую медаль получил австриец Юлиан Эберхард.
Другой россиянин Евгений Гараничев, лидировавший перед заключительной стрельбой, финишировал 16-м, допустив четыре промаха.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнования.
Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)
Масс-старт. 15 км
1. Доминик Виндиш (Италия) — 40.54,1 (3 промаха)
2. Антонин Гигонна (Франция) — +22,8 (3)
3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +23,3 (4)
4. Александр Логинов (Россия) — +27,4 (5)
5. Кентен Фийон Майе (Франция) — +33,2 (4)...
13. Йоханнес Бё (Норвегия) — +1.17,8 (7)
16. Евгений Гараничев (Россия) — +1.25,0 (4)
24. Мартен Фуркад (Франция) — + 2.28,8 (5)
26. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — +2.58,1 (5)