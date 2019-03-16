Бабиков стал победителем общего зачета Кубка IBU в спринте

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Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем общего зачета в спринте на Кубке IBU, сообщает «Советский спорт».

Россиянин показал 11-й результат на заключительном этапе в итальянской Мартелле. Победу в гонке одержал немец Лукас Фрацшер, второе место занял еще один представитель Германии Филипп Хорн, третье — их соотечественник Данило Ритмюллер.

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Вторым в зачете Кубка IBU в спринте стал россиянин Сергей Корастылев.

Биатлон. Кубок IBU. 8-й этап. Мужчины. Спринт

1. Лукас Фрацшер (Германия) — 23.56,3 (0).

2. Филипп Хорн (Германия) — +23,6 (0).

3. Данило Ритмюллер (Германия) — +32,2 (0)…

5. Семен Сучилов (Россия) — +43,0 (1)…

9. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.04,5 (2)…

11. Антон Бабиков (Россия) — +1.11,9 (2)…