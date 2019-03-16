Голкипер «Коламбуса» Бобровский установил личный и клубный рекорды
Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский установил личный и клубный рекорды по количеству сейвов в матче на ноль, сообщает «Советский спорт».
Во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против »Каролины Харрикейнз» россиянин отразил все 46 бросков и оформил шат-аут.
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Матч между «Коламбусом» и «Каролиной» завершился со счетом 3:0. В составе победителей отличились Адам Маккуэйд, Дэвид Савар и Джош Андерсон.
Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей.
Ранее сообщалось, что 32 сейва Семена Варламова не помогли «Колорадо Эвеланш» обыграть «Анахайм Дакс».