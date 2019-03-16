32 сейва Варламова не помогли «Колорадо» обыграть «Анахайм»
«Колорадо Эвеланш» проиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:5. В составе победителей дубль в активе у Кори Перри, Райан Гецлаф набрал три (1+2) очка. Российский голкипер проигравшей команды Семен Варламов отразил 32 броска из 36 по своим воротам
Ранее «Торонто» добыл победу над «Филадельфией» благодаря передаче Зайцева.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» (Колорадо) — «Анахайм Дакс» (Калифорния) — 3:5 (2:0, 0:3, 1:2)
1:0 – Маккиннон (Комфер, Жирар) – 06:54 (5x5)
2:0 – Рантанен (Бэрри, Маккиннон) – 18:10 (5x4)
2:1 – Перри (Фаулер, Хенрик) – 26:08 (5x5)
2:2 – Гецлаф (Спронг, Фаулер) – 27:23 (5x5)
2:3 – Спронг (Мегна, Гецлаф) – 33:40 (5x5)
3:3 – Андригетто (Коул, Джост) – 48:42 (5x5)
3:4 – Перри (Ритчи, Гецлаф) – 59:03 (5x4)
3:5 – Линдхольм (Мэнсон) – 59:37 (en)