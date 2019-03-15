В Эрмитаже не хотят видеть фан-зону Евро-2020 на Дворцовой площади

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Государственный Эрмитаж не одобрил Дворцовую площадь в качестве места для площадки сбора болельщиков чемпионата Европы по футболу 2020, передает ТАСС.

Об этом заявила пресс-служба музея.

«Эрмитаж считает недопустимым создавать на Дворцовой площади фан-зону», — заявили в Эрмитаже.

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12 марта вице-губернатор Владимир Кириллов рассказал, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к властям города с предложением разместить еще одну фан-зону чемпионата Европы 2020 года на Дворцовой площади. Изначально планировалась одна площадка на Конюшенной площади.

Чемпионат Европы будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи финальная части соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоятся в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три игры групповой стадии и четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что УЕФА не будет вводить четвертую категорию билетов на матчи ЧЕ-2020.