Легенда «Манчестер Юнайтед» покинул пост тренера спустя месяц после назначения

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Главный тренер клуба четвертого английского дивизиона «Олдхэм Атлетик» Пол Скоулз покинул свой пост, сообщает «Би-би-си».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» возглавил команду 11 февраля. За это время «Олдхэм Атлетик» принял участие в семи матчах, в которых одержал только одну победу.

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Скоулз выступал за «красных дьяволов» с 1994 по 2013 год. За это время полузащитник принял участие в 718 матчах и забил 155 мячей.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» утвердит временно исполняющего обязанности главного тренера Уле Гуннара Сульшера на посту.