Трипл-дабл Уэстбрука принес «Оклахоме» победу над «Бруклином»
«Оклахома-Сити Тандер» одолела «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 108:96. Самым результативным игроком стал разыгрывающий победителей Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 31 очка, 12 подборов и 11 передач. Форвард Пол Джордж набрал 25 очков. У проигравших отличился Спенсер Динуайдди, записавший себе на счет 25 очков.
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НБА. Регулярный чемпионат
«Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити, Оклахома) — «Бруклин Нетс» (Бруклин, Нью-Йорк) — 108:96 (19:27, 23:25, 38:26, 28:18)