СКА одолел «Локомотив» в первом матче четвертьфинала КХЛ

СКА одолел «Локомотив» в первом матче четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».

Встреча закончилась со счетом 1:0.

Победную шайбу забросил Давид Рундблад.

Вторая игра серии состоится в Санкт-Петербурге 15 марта.

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КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
СКА — «Локомотив» — 1:0
1:0 – Рундблад (Якупов, Коскиранта) – 46:16 (5x4)

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что клуб КХЛ сыграет по тактике бойца Хабиба Нурмагомедова.