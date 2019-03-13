СКА одолел «Локомотив» в первом матче четвертьфинала КХЛ
СКА одолел «Локомотив» в первом матче четвертьфинала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает «Советский спорт».
Встреча закончилась со счетом 1:0.
Победную шайбу забросил Давид Рундблад.
Вторая игра серии состоится в Санкт-Петербурге 15 марта.
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КХЛ. Плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
СКА — «Локомотив» — 1:0
1:0 – Рундблад (Якупов, Коскиранта) – 46:16 (5x4)
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что клуб КХЛ сыграет по тактике бойца Хабиба Нурмагомедова.