Экс-волейболист казанского «Зенита» может сесть в тюрьму в Польше
Бывшему игроку «Кузбасса» и казанского «Зенита» Игорю Юдину грозит тюремное заключение в Польше.
Решение суда может повлечь за собой заключение сроком до восьми лет, сообщает Sportowe Fakty.
Спортсмен проходит обвиняемым по делу об аварии со смертельным исходом, случившемся 2 июня 2018 года в польском городе Торуни. Юдин насмерть сбил на своем автомобиле велосипедиста, нарушавшего правила дорожного движения. Волейболист, в свою очередь, превысил скорость, из-за чего ему и не удалось вовремя остановить машину.
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Стоит отметить, что в текущем сезоне атлет выступает за итальянский «Пьяченце».
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