Чемпион мира сделал прогноз на матч УНИКСа и «Локомотива-Кубань»

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Заслуженный тренер России и чемпион мира Станислав Еремин прокомментировал предстоящий третий матч краснодарского «Локомотива-Кубань» и казанского УНИКСа, передают «Известия».

В первой игре 32 очка УНИКС разгромил «железнодорожников» (86:66), в то время как во второй казанский клуб уступил со счетом 59:68.

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«УНИКС настолько сильно выглядел в первом матче, что мне показалось: исход серии предрешен. Однако игроки «Локо» собрались ко второй игре, показали зубы и смогли сравнять счет в серии. Приятно, что борьба продолжается и в третьей игре может быть непредсказуемый сценарий. Не люблю делать прогнозов, но мне кажется, что, несмотря на упорную борьбу, победа останется за УНИКСом. У них более опытный тренер и более сыгранный состав», — поделился мнением Еремин.

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