Макгрегор прокомментировал свой арест в Майами-Бич
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно своего ареста в Майами-Бич в связи с нападением на фаната, передает «Советский спорт».
Боец смешанного стиля (ММА) признал, что ему нужно работать над терпением, чтобы такие инциденты не повторялись.
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«Терпение — это именно та черта, над которой я продолжаю работать. Люблю своих фанатов. Всем спасибо!» — написал Макгрегор в инстаграме.
По информации СМИ, ирландец был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего поклонника после того, как тот решил сделать фото спортсмена возле отеля в пять утра.
Ранее Макгрегора освободили из окружной тюрьмы под залог.