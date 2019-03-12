Макгрегор прокомментировал свой арест в Майами-Бич

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался относительно своего ареста в Майами-Бич в связи с нападением на фаната, передает «Советский спорт».

Боец смешанного стиля (ММА) признал, что ему нужно работать над терпением, чтобы такие инциденты не повторялись.

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«Терпение — это именно та черта, над которой я продолжаю работать. Люблю своих фанатов. Всем спасибо!» — написал Макгрегор в инстаграме.

По информации СМИ, ирландец был задержан 11 марта из-за того, что разбил телефон своего поклонника после того, как тот решил сделать фото спортсмена возле отеля в пять утра.

Ранее Макгрегора освободили из окружной тюрьмы под залог.