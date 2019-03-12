Участники Универсиады начали покидать Красноярск до церемонии закрытия

<img src="//img.gazeta.ru/files3/19/12219019/RIAN_5799707.HR-pic905-895x505-82478.jpg">

Спортсмены и члены делегаций стран, которые принимали участие в Универсиаде, начали уезжать из Красноярска, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы местного аэропорта, почти 500 человек, связанных со Всемирными студенческими играми, покинули город.

Реклама

«Накануне из аэропорта «Красноярск» улетел 471 спортсмен. Сегодня, 12 марта, планируется убытие еще 526 участников и членов команд», — заявили в пресс-службе.

13 марта из Красноярска улетят 1,8 тыс человек. 14 марта — лишь 309 человек, а 15 марта — 26 участников соревнований.

12 марта состоится церемония закрытия Универсиады.

Ранее лыжник Киливнюк взял серебро в масс-старте в Красноярске.