Участники Универсиады начали покидать Красноярск до церемонии закрытия
Спортсмены и члены делегаций стран, которые принимали участие в Универсиаде, начали уезжать из Красноярска, сообщает ТАСС.
По информации пресс-службы местного аэропорта, почти 500 человек, связанных со Всемирными студенческими играми, покинули город.
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«Накануне из аэропорта «Красноярск» улетел 471 спортсмен. Сегодня, 12 марта, планируется убытие еще 526 участников и членов команд», — заявили в пресс-службе.
13 марта из Красноярска улетят 1,8 тыс человек. 14 марта — лишь 309 человек, а 15 марта — 26 участников соревнований.
12 марта состоится церемония закрытия Универсиады.
Ранее лыжник Киливнюк взял серебро в масс-старте в Красноярске.