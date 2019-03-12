Экс-владелец английского клуба Антонов приговорен к тюремному сроку

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего владельца английского «Портсмута» Владимира Антонова к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс рублей, сообщает «Би-би-си».

Функционера обвинили в хищении средств обанкротившегося в 2015 году банка. Следствие утверждает, что знакомые россиянина менеджеры банка выдали подставной компании кредит в 150 млн рублей без возврата долга. Из этой суммы экс-владелец «Портсмута» взял себе 15 млн рублей.

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«Приговор крайне жесток по части меры наказания. С точки зрения УПК, все условия для того, чтобы назначить условное наказание, были выполнены. Антонов добровольно попросил арестовать оформленные на его жену три участка и два дома на Рублевке в качестве возмещения ущерба по этому преступлению. Они были арестованы. Хотя самому Антонову вменяется только 15 млн рублей хищений, он погасил общий ущерб на 150 млн», — рассказал адвокат осужденного Игорь Решетников.

Антонов приобрел команду третьего по силе дивизиона Англии «Портсмут» в июне 2011 года, однако продал клуб в конце ноября того же года.

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