Умер самый выдающийся партнер Пеле в сборной Бразилии

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Умер партнер Пеле по сборной Бразилии, Антонио Уилсон Виейра Онорио, известный как Коутиньо, сообщает ТАСС.

По информации на странице бразильского «Сантоса» в твиттере, экс-футболист скончался в возрасте 75 лет.

«Мы потеряли одного из своих величайших наставников. Мы никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы», — гласит заявление на странице клуба.

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По мнению почитателей футбола, Коутинью был самым достойным из напарников Пеле в нападении.

В составе «Сантоса» бывший игрок выступал в 457 матчах, в которых оформил 368 голов.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Еусебио Педроса скончался в возрасте 62 лет.