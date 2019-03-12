Умер самый выдающийся партнер Пеле в сборной Бразилии
Умер партнер Пеле по сборной Бразилии, Антонио Уилсон Виейра Онорио, известный как Коутиньо, сообщает ТАСС.
По информации на странице бразильского «Сантоса» в твиттере, экс-футболист скончался в возрасте 75 лет.
«Мы потеряли одного из своих величайших наставников. Мы никогда не забудем Коутиньо, его победы и голы», — гласит заявление на странице клуба.
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По мнению почитателей футбола, Коутинью был самым достойным из напарников Пеле в нападении.
В составе «Сантоса» бывший игрок выступал в 457 матчах, в которых оформил 368 голов.
Ранее бывший чемпион мира по боксу Еусебио Педроса скончался в возрасте 62 лет.
A pequena área perdeu um dos seus professores. pic.twitter.com/XeTO3y4CZb— Santos Futebol Clube (@SantosFC) 11 марта 2019 г.