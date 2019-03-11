Лыжница Жамбалова взяла золото в масс-старте на Универсиаде

Российская лыжница Алиса Жамбалова одержала победу в в масс-старте на 15 км свободным стилем на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Серебро завоевала россиянка Екатерина Смирнова, а бронза также представительница России Яна Кирпиченко.

Студенческие соревнования завершатся 12 марта.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию 11-го дня Универсиады.

Ранее хоккеист сборной России Никита Камалов поделился ожиданиями от полуфинального матча Универсиады против команды Канады.