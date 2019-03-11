Передача Орлова помогла «Вашингтону» продлить победную серию в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Никлас Бекстрем, Карл Хагелин и Ларс Эллер. У гостей шайбу забросил Мэтью Перро.

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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

Для «Кэпиталз» эта победа стала седьмой кряду в регулярном чемпионате.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 — Бекстрём (Карлсон, Кемпны) — 04:35

1:1 — Перро (Рослович, Копп) — 06:23

2:1 — Хагелин (Дауд) — 34:32