Экс-глава федерации футбола Кении был на борту разбившегося в Эфиопии самолета
Бывший генеральный секретарь федерации футбола Кении Хуссейн Суалех погиб в результате крушения самолета в Эфиопии, сообщает РИА «Новости».
По информации Nation, Суалех возвращался в Найроби после матча африканской Лиги чемпионов в Каире.
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Соболезнования семье бывшего главы федерации футбола выразил игрок лондонского «Тоттенхэма» и сборной Кении Виктор Ваньяма.
Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. На борту самолета находились 157 человек, включая восемь членов экипажа.