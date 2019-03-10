Непряева выиграла серебро в классическом лыжном марафоне на этапе Кубка мира

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Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в классическом лыжном марафоне на этапе Кубка мира, сообщает «Советский спорт».

На этапе, который проходит в норвежском Осло, в марафоне на 30 километров золото взяла Терезе Йохауг. Она показала время 1 час 18 минут и 54,5 секунды.

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От победительницы Непряева отстала на 1 минуту и 45 секунд. Судьбу третьего места решали шведка Эбба Андерссон и норвежка Ингвильд Эстберг. Сильнее оказалась лыжница из Швеции.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что Гараничев с юмором относится к своем опозданию на гонку Кубка мира в США.