Непряева выиграла серебро в классическом лыжном марафоне на этапе Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева стала второй в классическом лыжном марафоне на этапе Кубка мира, сообщает «Советский спорт».
На этапе, который проходит в норвежском Осло, в марафоне на 30 километров золото взяла Терезе Йохауг. Она показала время 1 час 18 минут и 54,5 секунды.
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От победительницы Непряева отстала на 1 минуту и 45 секунд. Судьбу третьего места решали шведка Эбба Андерссон и норвежка Ингвильд Эстберг. Сильнее оказалась лыжница из Швеции.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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