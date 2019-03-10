Российская биатлонистка поддержала дисквалифицированную соперницу

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Российская биатлонистка Елена Чиркова поддержала Наталью Гербулову, которая была дисквалифицирована после окончания масс-старта на Универсиаде, передает ТАСС.

Гербулова пришла к финишу третьей, но позже результат спортсменки был аннулирован из-за выявленного нарушения правил прохождения штрафного круга.

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После дисквалификации Гербуловой бронза перешла к Чирковой. Золотую медаль выиграла Екатерина Мошкова, серебряным призером стала Елизавета Каплина.

«Я рада медали, но Наталья в гонке показала себя куда лучше, она сильнее меня. Однако в спорте каждый может допускать ошибки. После гонки я поговорила с ней, чтобы поддержать. В настоящий ммоент она злится на себя за такой нелепый промаху, ей нужно немного времени, чтобы отойти от этой ситуации», — сказала спортсменка.

Золото выиграла Екатерина Мошкова, серебряным призером стала Елизавета Каплина.

Ранее Мошкова назвала масс-старт на Универсиаде напряженным.