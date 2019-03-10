Кучеров повторил рекорд девятилетней давности

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Никити Кучеров стал главным героем игры «Тампы-Бэй» против «Детройт Ред Уингз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Матч прошел на стадионе «Амали-Арена» в Тампе.

Российский форвард оформил дубль. Таким образом, на его счету стало 110 (33+77) очков в 69играх сезона.

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Кучеров стал первым игроком за девять лет, которому удалось набрать 110 баллов за сезон. До этого в последний раз такую результативность показывал Хенрик Седин из «Ванкувер Кэнакс» в сезоне-2009/10 – 112 (29+83) очков в 82 матчах.

Россиянин может стать автором второй бомбардирской кампании в НХЛ после Марио Лемье в сезоне-1995/96. Тогда Марио смог набрать 161 очко. Кучеров способен показать результат в 132 балла, что сделает его рекордсменов среди российских легионеров по очкам в регулярном чемпионате.

Ранее Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ.