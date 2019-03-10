Мошкова назвала масс-старт на Универсиаде напряженным

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Российская биатлонистка Екатерина Мошкова охарактеризовала прошедший масс-старт на Всемирных студенческих играх, передает ТАСС.

По ее словам, гонка вышла напряженной и контактной.

«Старт был контактный, нелегкий, все снова решалось на последнем рубеже. Для меня это место стало счастливым. Правда, три промаха расстроили, не лучший результат. Но была сложная ветровая ситуация, ветер гулял туда-сюда, по такой погоде вышло неплохо», — рассказала спортсменка.

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Мошкова взяла золото в масс-старте на 12,5 км на Универсиаде в Красноярске, серебро у россиянки Елизаветы Каплиной, бронза у еще одной представительницы России Елены Чирковой.

Ранее главу российского биатлона попросили уйти с позором.