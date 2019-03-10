Российский боксер Бивол защитил титул чемпиона WBA в пятый раз

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Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в поединке против американца Джо Смита, сообщает «Советский спорт».

Бой, прошедший все 12 раундов, завершился победой российского боксера единогласным решением судей — 118:110, 119:109, 119:109.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Для Бивола эта защита стала пятой. В активе российского спортсмена 16 побед в 16 боях.

Ранее сообщалось, что Бивол оказался тяжелее Смита перед боем за чемпионский титул.