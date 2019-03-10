Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в матче с «Чикаго»
«Даллас Старз» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Давид Кемпф и Алекс Дебринкэт. У хозяев шайбу забросил Александр Радулов.
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«Даллас» прервал четырехматчевую серию побед в регулярном чемпионате.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас Старз» (Даллас) — «Чикаго Блэкхоукс» (Чикаго) — 1:2 (1:2, 0:0, 0:0)
0:1 — Кемпф (Куниц) — 05:10
1:1 — Радулов (Сегин) — 06:23
1:2 — Дебринкэт (Кейн, Мерфи) — 19:24