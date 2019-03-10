Передача Зайцева помогла «Торонто» одержать победу над «Эдмонтоном»
«Торонто Мэйпл Лифс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Эдмонтоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Морган Райлли, Джон Таварес и Джейк Маззин. У хозяев шайбы забросили Райан Ньюджент-Хопкинс и Оскар Клефбом.
Российский защитник «клиновых листьев» Никита Зайцев отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
0:1 — Райлли (Таварес, Кадри) — 19:46 (5x4)
0:2 — Таварес (Хайман, Зайцев) — 32:28
0:3 — Маззин (Нюландер, Таварес) — 43:00
1:3 — Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) — 58:21 (6x5)
2:3 — Клефбом (Макдэвид, Драйзайтль) — 59:07 (6x5)