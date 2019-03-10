Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Детройтом»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, также отличился Райан Макдона. У гостей шайбы забросили Томас Ванек и Энтони Манта.

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Ранее сообщалось, что Кучеров установил рекорд «Тампы» по очкам за сезон НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Детройт Ред Уингз» (Детройт) — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)