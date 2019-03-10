«Милан» обыграл «Кьево» и продлил победную серию в чемпионате Италии

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«Милан» переиграл «Кьево» из Вероны в матче 27-го тура чемпионата Италии, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Вероне, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Лукас Билья и Кшиштоф Пёнтек. У хозяев мяч забил Перпарим Хетемай.

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«Милан» одержал пятую победу подряд в чемпионате Италии.

После 27 туров «россонери» (51 очко) занимают третье место в турнирной таблице Серии A. «Кьево» (десять очков) располагаются на 20 строчке.

В следующем туре «Милан» проведет домашнюю встречу с «Интером», а «Кьево» в Бергамо сыграет с «Аталантой».

Италия. Серия А. 27-й тур

«Кьево» (Верона) — «Милан» (Милан) — 1:2

Голы: 0:1 — Билья, 31; 1:1 — Хетемай, 41; 1:2 — Пёнтек, 57.