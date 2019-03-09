Вылегжанин высказался о завершении карьеры
Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках россиянин Максим Вылегжанин поделился мнением о завершении своей карьеры, передает РИА «Новости».
Лыжник провел свою гонку на этапе Кубка мира в Осло. Он занял второе место в марафоне на 50 километров, проиграв секунду еще одному россиянину Александру Большунову.
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«Хочу сказать, что пожелал бы всем заканчивать так карьеру, с медалью этапа Кубка мира. Счастлив, что так завершил карьеру. Нет, разочарования из-за упущенной победы нет, на что был готов, то и показал. Конечно, доволен своей карьерой, есть пьедесталы и медали на всех соревнованиях», — поделился лыжник.
Ранее Большунов поделился эмоциями после победы в марафоне на этапе КМ.