Вылегжанин высказался о завершении карьеры

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Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр в лыжных гонках россиянин Максим Вылегжанин поделился мнением о завершении своей карьеры, передает РИА «Новости».

Лыжник провел свою гонку на этапе Кубка мира в Осло. Он занял второе место в марафоне на 50 километров, проиграв секунду еще одному россиянину Александру Большунову.

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«Хочу сказать, что пожелал бы всем заканчивать так карьеру, с медалью этапа Кубка мира. Счастлив, что так завершил карьеру. Нет, разочарования из-за упущенной победы нет, на что был готов, то и показал. Конечно, доволен своей карьерой, есть пьедесталы и медали на всех соревнованиях», — поделился лыжник.

Ранее Большунов поделился эмоциями после победы в марафоне на этапе КМ.