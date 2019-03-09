Ученица Тутберидзе хотела бы поменять правила Универсиады
Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева после выступления в произвольной программе на Универсиаде в Красноярске рассказала, что хотела бы изменить в правилах студенческих игр, передает Sport24.
Спортсменке не нравится, что в короткой программе нельзя исполнять четверные прыжки.
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«Из-за одного двух человек не меняют правила. Хотела бы я изменить правила? Конечно, все, кто прыгают четверные, этого хотят», — заявила Турсынбаева.
Казахстанская фигуристка является подопечной знаменитого тренера Этери Тутберидзе.
Ранее сборная России установила новый рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на одной зимней Универсиаде.