Ученица Тутберидзе хотела бы поменять правила Универсиады

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Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева после выступления в произвольной программе на Универсиаде в Красноярске рассказала, что хотела бы изменить в правилах студенческих игр, передает Sport24.

Спортсменке не нравится, что в короткой программе нельзя исполнять четверные прыжки.

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«Из-за одного двух человек не меняют правила. Хотела бы я изменить правила? Конечно, все, кто прыгают четверные, этого хотят», — заявила Турсынбаева.

Казахстанская фигуристка является подопечной знаменитого тренера Этери Тутберидзе.

Ранее сборная России установила новый рекорд по количеству золотых медалей, завоеванных на одной зимней Универсиаде.