Биатлонистка Кузьмина завоевала золото в спринте на чемпионате мира
Представительница Словакии Анастасия Кузьмина завоевала золото в спринтерской гонке на чемпионате мира по биатлону, сообщает «Советский спорт».
Спортсменка прошла дистанцию за 22 минуты и 17,5 секунды, допустив один промах. Второй стала норвежка Ингрид Ландмарк Тандреволд (+9,7; 0) Третье место заняла немка Лаура Дальмайер (+12,6; 0).
Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая восьмой (+31,4; 1).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Биатлон. Чемпионат мира. Эстерсунд (Швеция)
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Анастасия Кузьмина (Словакия) — 22.17,5 (1 промах).
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — отставание 9,7 (0).
3. Лаура Дальмайер (Германия) — +12,6 (0)…
8. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — +31,4 (1)…
24. Евгения Павлова (Россия) — +1,07,6 (0)...
31. Светлана Миронова (Россия) — +1.26,1 (3).
44. Ирина Старых (Россия) — +2.07,0 (1).