СКА обыграл «Спартак» и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
Петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в шестом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Никита Гусев и Сергей Плотников. У хозяев шайбу забросил Илья Зубов.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
В полуфинале Западной конференции СКА встретится с ярославским «Локомотивом».
КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала. 6-й матч
«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
0:1 — Гусев (Зуб, Мальцев) — 35:41
0:2 — Плотников (Дацюк, Гусев) — 57:35
1:2 — Зубов (Ганзл) — 58:44 (6x5)