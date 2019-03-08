Женская сборная России по хоккею обыграла команду Канады на Универсиаде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/363/12055363/RIAN_3209110.HR-pic905-895x505-33980.jpg">

Женская сборная России по хоккею переиграла команду Канады в заключительном матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске, сообщает РИА «Новости».

Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победительниц отличились Алевтина Штарева, Анна Шибанова, Валерия Павлова и Анна Шохина. У команды Канады шайбы забросили Морган Макканн и Джоди Джентиле.

Реклама

Сборная России заняла первое место в группе A и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с командой США. В другой полуфинальной встрече сыграют Канада и Япония.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий седьмого дня Универсиады.

Универсиада-2019. Хоккей. Женщины. Группа A

Россия — Канада — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

1:0 — Штарева (Шохина) — 01:35

1:1 — Макканн (Бушар) — 13:43

2:1 — Кадирова (Штарева) — 14:49

3:1 — Павлова — 20:27

3:2 — Джентиле (Бушар) — 34:26

4:2 — Анна Шохина (Лиана Ганеева) — 45:49