Женская сборная России по хоккею обыграла команду Канады на Универсиаде
Женская сборная России по хоккею переиграла команду Канады в заключительном матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Красноярске, сообщает РИА «Новости».
Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победительниц отличились Алевтина Штарева, Анна Шибанова, Валерия Павлова и Анна Шохина. У команды Канады шайбы забросили Морган Макканн и Джоди Джентиле.
Сборная России заняла первое место в группе A и вышла в полуфинал турнира, где сыграет с командой США. В другой полуфинальной встрече сыграют Канада и Япония.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий седьмого дня Универсиады.
Универсиада-2019. Хоккей. Женщины. Группа A
Россия — Канада — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
1:0 — Штарева (Шохина) — 01:35
1:1 — Макканн (Бушар) — 13:43
2:1 — Кадирова (Штарева) — 14:49
3:1 — Павлова — 20:27
3:2 — Джентиле (Бушар) — 34:26
4:2 — Анна Шохина (Лиана Ганеева) — 45:49