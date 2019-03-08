Горнолыжник Кузнецов взял золото в гигантском слаломе на Универсиаде
Российский горнолыжник Иван Кузнецов одержал победу гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
По сумме двух попыток россиянин показал результат одна минута 55,51 секунды. Второ место занял итальянец Альберто Бленьини, уступив лидеру 0,52 секунды, бронзу завоевал швейцарец Ливио Симоне (+0,70).
Реклама
Россиянин Алексей Овчинников пришел восьмым (+1,53), Денис Воробьев — 18-м (+3,64).
Студенческие соревнования завершатся 12 марта.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию седьмого дня Универсиады.
Ранее мужская сборная России по керлингу проиграла Великобритании в матче группового турнира в Красноярске.