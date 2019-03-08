Сборная России одолела Швецию в матче турнира по бенди на Универсиаде
Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в заключительном матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.
Встреча завершилась со счетом 7:2. В составе победителей голы оформили Михаил Сергеев, Сергей Ган, Богдан Павенский и Семен Чупин. У проигравших отличились Кристиан Фром и Август Элебринг.
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Это четвертая победа для россиян. На данный момент они занимают первое место в турнире с восемью очками. Далее идут Швеция, Норвегия, Финляндия и на последней строчке Казахстан.
В полуфинале 9 марта российская команда выйдет против финнов, шведы сразятся с норвежцами.
Ранее российская команда «Татарстан» стала второй после короткой программы в синхронном фигурном катании на Универсиаде в Красноярске.