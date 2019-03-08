Сборная России одолела Швецию в матче турнира по бенди на Универсиаде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/967/12222967/RIAN_5799081.HR-pic905-895x505-54781.jpg">

Мужская сборная России по хоккею одержала победу над командой Швеции в заключительном матче группового этапа на Универсиаде в Красноярске, сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:2. В составе победителей голы оформили Михаил Сергеев, Сергей Ган, Богдан Павенский и Семен Чупин. У проигравших отличились Кристиан Фром и Август Элебринг.

Реклама

Это четвертая победа для россиян. На данный момент они занимают первое место в турнире с восемью очками. Далее идут Швеция, Норвегия, Финляндия и на последней строчке Казахстан.

В полуфинале 9 марта российская команда выйдет против финнов, шведы сразятся с норвежцами.

Ранее российская команда «Татарстан» стала второй после короткой программы в синхронном фигурном катании на Универсиаде в Красноярске.